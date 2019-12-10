Трамп назвал обвинительное заключение по импичменту смехотворным

ТАСС, 10 декабря. Президент США Дональд Трамп считает смехотворным обвинительное заключение, представленное демократами из Палаты представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента. Об этом во вторник он сообщил на своей странице в Twitter .

"[Глава юридического комитета Палаты представителей Джерролд] Надлер только что сообщил, что я "оказывал давление на Украину с целью вмешаться в наши выборы в 2020 году. [Это] смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз заявляли, что "никакого давления не было". Надлер и демократы знают это, но отказываются признать", - написал американский лидер. Он в очередной раз назвал обвинения в свой адрес "охотой на ведьм".

Ранее демократы из Палаты представителей США представили проект обвинительного заключения, согласно которому глава Белого дома обвиняется по двум пунктам - злоупотребление властью и создание препятствий работе Конгресса. Теперь в комитете должно пройти голосование по этому документу. По данным газеты The Washington Post, оно может состояться в этот четверг. В случае одобрения комитетом обвинительное заключение должна будет утвердить Палата представителей полного состава. Это, как ожидается, произойдет на следующей неделе.