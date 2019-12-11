США готовятся принять огромный военный бюджет. На что пойдут эти деньги?

Больше денег военным, чем во время вьетнамской войны. Конгрессмены США согласовали один из крупнейших в истории страны оборонных бюджетов общим размером в $738 млрд. Эти средства потратят на содержание военных баз за рубежом, производство оружия, непредвиденные боевые операции, космические войска, помощь дружественным США странам, таким как Украина. В 2018 году военные расходы США были ниже — $716 млрд. Зато на 2021 год заранее запланирован дальнейший рост до $740 млрд. Для сравнения: на пике Вьетнамской войны и в период крупных оборонных расходов в конце 1980-х американские военные траты составляли $557 и 550 млрд соответственно. Проект военного бюджета был опубликован в начале текущей недели, он еще должен пройти утверждение в Палате представителей и в Сенате Конгресса США. Однако принципиального соглашения о тратах на оборону демократы, преобладающие в первой, и республиканцы, которых больше во втором, достигли еще в июле 2019 года. Расходы — космические Для Соединенных Штатов высокие расходы на оборону — залог мирового лидерства. Вашингтон готовится продлить его, заранее заняв новые ниши. По проекту военного бюджета впервые за 70 лет будет создан новый род войск — космических. В их задачу войдут "защита интересов США в космосе и околоземном пространстве", "сдерживание агрессии" в этой среде и "из нее" и "проведение космических операций". В 2020 году откроется штаб новой боевой силы. Структурно космические войска войдут в Военно-воздушное министерство Пентагона, однако с течением времени планируется создание отдельного подразделения для их нужд.

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На ближайшие четыре года намечен переходный период, в ходе которого штат космовойск должен будет возрасти с 200 человек в 2020 году до 15 тыс. в 2024-м. В подавляющем большинстве эти люди уже работают на Министерство обороны, и их рассчитывают только "перебросить" в новую структурную единицу. Собрав специалистов по военному космосу вместе, Пентагон намерен вывести эту отрасль, расходы на которую падали на протяжении уходящего десятилетия, в число приоритетных. Астрофизик Нил Деграсс Тайсон призвал Пентагон потратить часть средств на очистку околоземного пространства от мусора и борьбу с астероидной опасностью. Однако возьмут ли США на себя эти общепланетарные функции, неясно. По словам экс-министра обороны Джеймса Мэттиса, Вашингтон, скорее, видит в космосе место, где конкурируют великие державы. "Речь идет об оспариваемой области, открытой для боевых действий, и мы должны адаптироваться к этой реальности", — считает военный. Потребности — базовые На традиционные военные расходы США потратят гораздо больше, чем отнимет у них космос. По проекту военного бюджета $150 миллиардов достанется военным базам за рубежом: их у Вашингтона насчитывается около 800.

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Американские опорные пункты разбросаны всюду на планете: в Германии насчитывается 174 подобных объекта, в Японии — 113, в Южной Корее — 83. Сотни других аванпостов располагаются еще в 80 странах, включая такие экзотические, как Аруба, Кения и Бахрейн. Некоторые из этих баз представляют собой полноценные экстерриториальные поселения — "маленькие Америки", другие — малозаметные с виду станции, оснащенные системой оповещения через радары. Размеры американского проникновения на земном шаре беспрецедентны: другие страны — участницы Совбеза ООН (Франция, Великобритания и Россия) — располагают совместно лишь 30 базами. Вдвое большую сумму, чем на базы, — 300 миллиардов — Пентагон намерен потратить на изготовление военной техники. Речь идет как о краткосрочных, так и долговременных программах, самая известная из которых — производство истребителей-бомбардировщиков F-35, к участию в котором допущены иностранные державы. До середины 2019 года свою лепту в проект вносила Турция, однако после покупки российского зенитного ракетного комплекса С-400 мусульманскую державу исключили из процесса производства военных машин.

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Особенно важна для всего мира отдельно стоящая строчка американского военного бюджета: расходам на непредвиденные боевые операции в дальнем зарубежье. Из этих фондов традиционно черпались средства на войны, к которым Америка, по крайней мере официально, не готовилась. В 2020 году по этой графе пройдет 71,5 миллиарда долларов. Президент Дональд Трамп выступает за неуклонный вывод американских войск из стран Ближнего Востока. Однако желание американского лидера сэкономить на боевых операциях еще не снимает риска новых войн. Напряжение, нарастающее между США и Ираном, может стать причиной новой интервенции в исламском мире. В конце 2019 года в Пентагоне не исключили переброску дополнительных войск в район Персидского залива. Помимо прочего, американский военный бюджет предусматривает ассигнования странам-союзницам, среди которых упомянута и Украина. Однако сумма, на которую может рассчитывать Киев, относительно невелика: 300 миллионов долларов (год назад речь шла о 250 миллионах). На "сдерживание" России у Пентагона уйдет больше: дополнительно выделят $734 млн. Можно ли потратить эти деньги как-то иначе? Рост трат на военные расходы проходит в США небезболезненно: он сопровождается увеличением бюджетного дефицита. С 2004 года этот показатель стал больше почти в три раза. Снизить необеспеченные траты можно, соблюдая экономию в оборонной сфере. Однако сделать это тяжело по социальным причинам. Пентагон — крупнейший работодатель в США, так что урезание расходов на армию и флот способно напугать избирателей.