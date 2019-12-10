США вводят санкции против главы УМВД по Грозному Аслана Ирасханова

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции против начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова, который, по версии Вашингтона, причастен к нарушению прав человека. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Госдепартамента.

Во внешнеполитическом ведомстве полагают, что Ирасханов "причастен к грубым нарушениям прав человека" и, "согласно достоверным сведениям, ответственен за казни без надлежащего судебного разбирательства 27 мужчин".

В санкционный список также попал бывший генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.