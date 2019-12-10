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Генерал США сообщил о прекращении инцидентов с участием ВС РФ и НАТО на море и в воздухе

По словам Тода Уолтерса, профессионализм улучшился между Вооруженными силами России и альянсом

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Опасные инциденты с участием вооруженных сил России и НАТО в воздухе и на море, объясняющиеся теми или иными непрофессиональными действиями, не происходили уже три месяца или даже более. Об этом сообщил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.

Американский военачальник напрямую увязал означенную тенденцию со своей встречей с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым, состоявшейся в июле в Баку.

"Со времени моего предыдущего разговора лицом к лицу с генералом Герасимовым у нас был ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, на море и ноль инцидентов, вызванных непрофессионализмом, в небе", - сказал Уолтерс, который не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

"За последние 90 дней у нас был ноль инцидентов на море или инцидентов в воздухе с Россией, объясняющихся непрофессиональным поведением", - повторил военачальник. "Это потому, что мы [в НАТО] лучше сдерживаем [Россию]. Это потому, что мы [НАТО и Россия] лучше [теперь] занимаемся недопущением конфликтов", - убежден Уолтерс. Таким образом, по его словам, "профессионализм улучшился" между ВС России и НАТО, "недопущение конфликтов и обеспечение безопасности улучшилось".

Как отметил далее Уолтерс, он говорит "минимум о 90 днях". "Если дольше, то у меня просто нет конкретики", - заявил генерал.

"Это была ключевая военная тема моих консультаций с генералом Герасимовым. Он был этим обеспокоен, я был этим обеспокоен. Речь идет о классической иллюстрации того, что у нас появилась благоприятная возможность провести лицом к лицу диалог о безопасности и недопущении конфликтов. И результатом этого диалога стало отсутствие эпизодов непрофессионального поведения на море и в воздухе <...> Мне кажется, речь идет и о небезопасных, и о непрофессиональных инцидентах", - добавил Уолтерс.

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