Эксперт: Украина пока далека от признания своей роли в развязывании конфликта в Донбассе

ПАРИЖ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Главным итогом саммита "нормандской четверки", состоявшегося в понедельник в Париже, стало подтверждение приверженности сторон минским соглашениям, однако пока Киев не готов признать ответственность предыдущего руководства страны за развязывание конфликта в Донбассе. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС вице-председатель "Движения мира" Ив-Жан Галлас.

"Прежде всего следует порадоваться, что сама встреча состоялась, и что была подтверждена важность минского процесса, - сказал он. - Тем не менее украинская сторона далека от признания важной роли, которую предыдущее правительство сыграло в развязывании и поддержке этой войны, а также в поддержке бандитских группировок, действующих в Донбассе. Я внимательно наблюдаю за возможными последствиями [от решений саммита] в Киеве, а также за принятием важных инициатив".

Вице-председатель "Движения мира" убежден, что Россия может сыграть роль посредника в урегулировании разногласий между враждующими сторонами и воспользуется своими возможностями. Галлас добавил, что, вопреки заявлениям Франции и других западных стран, он не считает Россию виновной в сложившейся ситуации.

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Главным же итогом, пожалуй, стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.