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Страны Персидского залива намерены восстановить отношения с Катаром

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром

КАИР, 10 декабря. /ТАСС/. Аравийские монархии Персидского залива нацелены на преодоление раскола в отношениях с Катаром. Об этом заявил во вторник в Эр-Рияде по завершении саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ в составе Бахрейна, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии) глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Эмир Кувейта продолжает свою [посредническую] миссию, и четыре страны поддерживают эти усилия, - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News Arabia. - На саммите была подтверждена поддержка усилий Кувейта по преодолению раскола".

После того, как летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, эмират оказался в изоляции. Арабские соседи ввели против Катара экономические санкции и транспортную блокаду, в частности, закрыв воздушное пространство для катарской авиации. Уже второй год эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани не принимает участие в совещании на высшем уровне, несмотря на приглашение саудовского короля. В этом году на саммит был делегирован премьер-министр и глава МВД шейх Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани.

По поступающей из Эр-Рияда информации, катарскому премьеру был оказан теплый и радушный прием со стороны короля Сальмана, который провел с ним личную встречу на полях саммита. В преддверии саммита ССАГПЗ глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани впервые с начала кризиса подтвердил факт ведения переговоров с Саудовской Аравией о нормализации отношений. Он, в частности, констатировал наличие определенного прогресса и выразил надежду на то, что они приведут к положительному исходу, поблагодарив эмира Кувейта за его посреднические усилия в деле сближения двух стран.

Кроме того, генеральный секретарь региональной организации Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни объявил на пресс-конференции, что следующая встреча в верхах пройдет на Бахрейне. На саммите был окончательно утвержден одобренный в понедельник главами МИД новый генсек организации министр финансов Кувейта Наиф Фалах аль-Хаджраф. Он приступает к работе с 1 апреля 2020 года, когда истекут полномочия аз-Зайяни.

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КатарСаудовская Аравия
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