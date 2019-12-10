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Представитель основателя WikiLeaks считает ситуацию с Ассанжем критической

Бальтасар Гарсон считает, что экстрадиция Джулиана Ассанжа в США не имеет оснований и незаконна

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в ходе дальнейших судебных заседаний планирует еще раз обратить внимание на крайне плохое состояние его здоровья, говорится в интервью испанского судьи Бальтасара Гарсона в интервью "Российской газете".

Гарсон известен тем, что вел уголовные дела о преступлениях режимов Франсиско Франко в Испании и Аугусто Пиночета в Чили.

"Ситуация с господином Ассанжем критическая. Мы считаем, что его экстрадиция в США не имеет оснований и незаконна. Ассанж содержится в лондонской тюрьме в условиях, которые противоречат основным правам человека, что подтвердил и представитель по правам человека ООН", - приводит газета слова представителя Ассанжа.

По словам Гарсона, основателю WikiLeaks запрещены любые способы коммуникации с внешним миром в течение 23 часов в сутки. На один час Ассанж может выходить на прогулку, но также без контакта с окружающими. "Его психологическое и физическое состояние очень тяжелые", - подчеркнул представитель.

Гарсон рассказал, как будет строиться защита Ассанжа. "Мы надеемся, что слушания с участием Ассанжа пройдут уже на следующей неделе - после 15 декабря, - отметил судья. По его словам, возможно, слушания, инициированные испанским судом, пройдут в формате видеоконференции.

"Надеемся, что в феврале 2020 года состоится слушание в британском суде об удовлетворении или неудовлетворении просьбы об отмене экстрадиции Ассанжа в США. Там, кстати, уже потребуется личное присутствие нашего подзащитного. И если просьба об отказе в его выдаче Вашингтону не будет удовлетворена, мы планируем обжаловать это в Верховном суде Великобритании", - поделился Гарсон.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, он попросил в 2012 году убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там непрерывно на протяжении почти семи лет. В апреле Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в Лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность. Швеция в британский суд с запросом на экстрадицию Ассанжа после его ареста не обращалась.

Теги
ВеликобританияАссанж, Джулиан
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