Бойко заявил, что Киев должен выполнять взятые на себя обязательства ради мира в Донбассе

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" положительно оценивает итоги встречи лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция), которая состоялась в понедельник в Париже. Об этом заявил во вторник сопредседатель партии и одноименной фракции в Верховной раде Украины Юрий Бойко.

"Я оцениваю встречу [в "нормандском формате"] как первый шаг, который наша политическая сила поддерживала в противовес тем остаткам радикальных группировок, которые стремились заблокировать дорогу к миру", - отметил Бойко. При этом он отметил важность выполнения Украиной своих обязательств для получения дальнейшей поддержки международного сообщества.

"Участие лидеров Франции и Германии в дальнейшем процессе восстановления мира, их последовательность и поддержка Украины очень важны для нас. В то же время надо понимать, что европейские политики будут настаивать на выполнении минских соглашений. Это же касается и имплементации "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок проведения местных выборов на неконтролируемых территориях. Подписали - надо выполнять, а не проводить ревизию подписанного каждый месяц. Тогда мы будем иметь поддержку со стороны лидеров европейских стран", - заявил Бойко.

По словам парламентария, сам факт встречи четырех лидеров - Украины, РФ, Франции и Германии - уже победа. "До этого три года лидеры "нормандского формата" не встречались. Очень важно, что состоялись первые переговоры президентов Украины и России с глазу на глаз, это открывает возможность для дальнейшего диалога. Понятно, что сложно было ожидать каких-то прорывных вещей на первой встрече. Но сам факт того, что есть стремление к миру, стремление развести войска, остановить стрельбу, провести обмен пленными по принципу "всех на всех" - это положительная тенденция. Дальше открывается дорога к политическому урегулированию, чего хочет вся страна", - подчеркнул Бойко.

Политик также очень важным назвал тот факт, что сдвинулся с места вопрос заключения нового контракта на транзит газа по территории Украины в Европу, несмотря на сопротивление руководителей "Нафтогаза Украины".

"Это очень важно для нашей страны и для людей, потому что это путь к снижению стоимости газа, поступлениям средств в бюджет, сохранению рабочих мест. Хорошо, что это произошло", - сказал Бойко.