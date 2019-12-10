В НАТО считают, что С-400 и F-35 не могут сосуществовать в Турции

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. США считают, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 и американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 "не могут сосуществовать в Турции". Об этом заявил во вторник на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.

У него поинтересовались, какие шаги может сделать Анкара, чтобы Вашингтон вернул ее в программу производства F-35. "Они могут избавиться от С-400. Это начало", - ответил Уолтерс, который не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

"С-400 и F-35 несовместимы в НАТО. Они не "говорят" на одном языке. Они не поддерживаются одной и той же группой лиц, у которых есть взаимопонимание. Поэтому касательно F-35 и С-400: они не могут сосуществовать в Турции. Вот эту позицию мы сейчас и занимаем", - подчеркнул генерал.

Ранее он говорил, что радиолокационные станции ЗРС С-400 будут пытаться "использовать в своих целях потенциал самолетов F-35".

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку ЗРС С-400 стоимостью $2,5 млрд. Против покупки Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля Белый дом заявил, что решение Турции приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе выпуска F-35. Помимо этого, США могут ввести против Турции ограничительные меры.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Эти самолеты покупают Израиль и Япония.