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Помпео: отношения России и США должны быть лучше, чем в последние годы

Госсекретарь США Майкл Помпео Spencer Platt/Getty Images
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Spencer Platt/Getty Images

Отношения России и США должны быть лучше, чем в последние годы - Помпео.

Теги
СШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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