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Правительство Украины выделит $169 тыс. на устранение последствий пожара в колледже Одессы

В результате происшествия погибли 12 человек

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины выделит 4 млн гривен ($169 тыс.) на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 12 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании 11 декабря кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн ($169 тыс.) на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже и компенсацию семьям погибших", - говорится в сообщении. Деньги выделять из резервного фонда госбюджета.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопросы наивысшего приоритета", - заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находилось более 400 человек. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 12 человек, 30 получили различные травмы, еще четыре человека пока числятся пропавшими без вести.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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