Правительство Украины выделит $169 тыс. на устранение последствий пожара в колледже Одессы

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины выделит 4 млн гривен ($169 тыс.) на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли 12 человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании 11 декабря кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн ($169 тыс.) на ликвидацию последствий пожара в одесском колледже и компенсацию семьям погибших", - говорится в сообщении. Деньги выделять из резервного фонда госбюджета.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных - это вопросы наивысшего приоритета", - заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находилось более 400 человек. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 12 человек, 30 получили различные травмы, еще четыре человека пока числятся пропавшими без вести.