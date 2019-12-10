Помпео: США считают содержательными переговоры Путина и Зеленского в Париже

"Мы довольно долго говорили об Украине", - сказал во вторник руководитель американского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Помпео отметил, что российский министр "только вернулся из Парижа, где президент Путин и президент Зеленский провели содержательные переговоры".

Помпео также выступил с утверждением, что действующая администрация США внесла вклад в "укрепление суверенитета и безопасности Украины". Госсекретарь США в очередной раз отметил, что Вашингтон не признает воссоединение Крыма с Россией. Помпео констатировал, что "урегулирование конфликта на востоке Украины начинается с выполнения обязательств в рамках минских соглашений".

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник прошел саммит "нормандской четверки". Кроме того, состоялась первая встреча российского и украинского лидеров, которые до этого говорили лишь по телефону.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.