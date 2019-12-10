Помпео: точки зрения РФ и США на многие аспекты урегулирования в КНДР и Сирии совпадают

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Точки зрения Вашингтона и Москвы на многие аспекты урегулирования в КНДР и Сирии совпадают. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Госдепартаменте.

"Что касается Сирии, мы привержены работе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, чтобы найти политическое решение кризиса в Сирии. Думаю, мы согласны в том, что военного решения нет, мы (США и РФ - прим. ТАСС) хотим обеспечить, чтобы Сирия больше никогда не становилась убежищем для ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других террористических группировок", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что это касается и Афганистана. "Мы говорили о сотрудничестве <...> по Афганистану", - пояснил госсекретарь США.

"Сегодня мы также пришли к общему мнению по вопросу полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации КНДР как нашей общей цели. Я поднял вопрос важности соблюдения санкций", - добавил Помпео.

Также госсекретарь отметил сотрудничество США и РФ в сфере борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками.

"Это все хорошие <...> области, где две наши страны сотрудничали и будут продолжать делать это", - подытожил Помпео.

Помощь в денуклеаризации

Вашингтон и Москва настроены на то, чтобы оказать Пхеньяну содействие в продвижении к цели полной денуклеаризации, заявил Помпео.

"И я, и министр иностранных дел Лавров полны решимости помочь Северной Корее достичь полной денуклеаризации", - отметил он. Шеф американской дипломатии сообщил, что его страна рассчитывает на полное соблюдение Россией режима санкций Совета Безопасности ООН по КНДР.