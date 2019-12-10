{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Помпео: точки зрения РФ и США на многие аспекты урегулирования в КНДР и Сирии совпадают

Вашингтон и Москва настроены на то, чтобы оказать Пхеньяну содействие в продвижении к цели полной денуклеаризации, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Точки зрения Вашингтона и Москвы на многие аспекты урегулирования в КНДР и Сирии совпадают. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Госдепартаменте.

"Что касается Сирии, мы привержены работе в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, чтобы найти политическое решение кризиса в Сирии. Думаю, мы согласны в том, что военного решения нет, мы (США и РФ - прим. ТАСС) хотим обеспечить, чтобы Сирия больше никогда не становилась убежищем для ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС) и других террористических группировок", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства, подчеркнув, что это касается и Афганистана. "Мы говорили о сотрудничестве <...> по Афганистану", - пояснил госсекретарь США.

"Сегодня мы также пришли к общему мнению по вопросу полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации КНДР как нашей общей цели. Я поднял вопрос важности соблюдения санкций", - добавил Помпео.

Также госсекретарь отметил сотрудничество США и РФ в сфере борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками.

"Это все хорошие <...> области, где две наши страны сотрудничали и будут продолжать делать это", - подытожил Помпео.

Помощь в денуклеаризации

Вашингтон и Москва настроены на то, чтобы оказать Пхеньяну содействие в продвижении к цели полной денуклеаризации, заявил Помпео.

"И я, и министр иностранных дел Лавров полны решимости помочь Северной Корее достичь полной денуклеаризации", - отметил он. Шеф американской дипломатии сообщил, что его страна рассчитывает на полное соблюдение Россией режима санкций Совета Безопасности ООН по КНДР.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАКНДРСирияРоссияПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Эксперт: Украина пока далека от признания своей роли в развязывании конфликта в Донбассе
"Четверка" подтвердила приверженность минским соглашениям, отметил вице-председатель "Движения мира" Ив-Жан Галлас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС