Помпео: США призывают Россию поддержать идею проведения свободных выборов в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. США призывают Россию поддержать идею проведения свободных и справедливых выборов в Венесуэле. Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Есть области, где возникают серьезные проблемы, - отметил он. - Венесуэла - одна из таких проблем. Чем дольше Николас Мадуро будет оставаться у власти, тем глубже будут страдания венесуэльского народа. Мы обратились к российскому правительству с призывом поддержать продвижение к демократии и законность правительства Хуана Гуайдо и наш призыв к свободным и справедливым президентским выборам".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.