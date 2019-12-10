СМИ: университеты США не сообщали о финансовой помощи из Китая, России и Катара

ТАСС, 10 декабря. Департамент образования США выявил несколько американских университетов, которые не сообщали о денежных средствах на сумму более $1,3 млрд, поступающих из-за рубежа. Об этом во вторник сообщила газета Washington Examiner.

По ее информации, в ходе предварительного расследования департамента образования США были выявлены шесть университетов, получившие за последние семь лет финансирование на сумму более $1 млрд от России, Китая и Катара. Среди данных учебных заведений фигурируют Техасский университет, Мэрилендский университет в Колледж-Парке и Массачусетский технологический институт.

По словам министра образования США Бетси Девос, все американские учебные заведения должны в обязательном порядке сообщать о денежных средствах, поступающих из-за рубежа. Министр также добавила, что скорее всего в США есть еще много высших учебных заведений, которые могли получать иностранное финансирование, не уведомляя об этом правительство.

Особое внимание следователей США привлек университет, связанный с российской компанией "Лаборатория Касперского", а также высшее учебное заведение, получавшее денежные средства от китайского правительства и занимающееся разработкой новых алгоритмов работы биометрических систем безопасности.

Согласно положению оборонного бюджета США на 2018 год, подписанному президентом Дональдом Трампом, государственным органам США запретили использовать продукцию российской компании "Лаборатория Касперского". При этом еще в сентябре 2017 года американским госучреждениям предписали избавиться от продукции компании, так как, по мнению регуляторов, она представляет угрозу национальной безопасности США.

Во вторник Палата представителей Конгресса приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "Глобальному акту Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурского автономном районе (СУАР) . Законодательная инициатива о правах человека в Синьцзяне предполагает возможность установления запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг для госструктур Китая на территории СУАР.