США запретили полеты 175 саудовским студентам, изучающим авиацию

ТАСС, 10 декабря. Власти США запретили совершать полеты 175 студентам из Саудовской Аравии, изучающим в стране авиацию. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на лейтенанта ВМС США Андриану Дженуальди.

Она заявила, что в целях безопасности в понедельник было объявлено прекращение полетов, совершаемых саудовскими студентами. Лейтенант также добавила, что запрет на полеты коснулся трех военных объектов, в том числе авиабазы ВМС США Пенсакола и Мэйпорт в штате Флорида.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.