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США запретили полеты 175 саудовским студентам, изучающим авиацию

Лейтенант ВМС США Андриана Дженуальди также сообщила, что запрет на полеты коснулся трех военных объектов

ТАСС, 10 декабря. Власти США запретили совершать полеты 175 студентам из Саудовской Аравии, изучающим в стране авиацию. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на лейтенанта ВМС США Андриану Дженуальди.

Она заявила, что в целях безопасности в понедельник было объявлено прекращение полетов, совершаемых саудовскими студентами. Лейтенант также добавила, что запрет на полеты коснулся трех военных объектов, в том числе авиабазы ВМС США Пенсакола и Мэйпорт в штате Флорида.

Подданный Саудовской Аравии Мухаммед аш-Шамрани в пятницу открыл огонь на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде. Он убил трех человек, восемь получили ранения. Аш-Шамрани был застрелен помощником шерифа, прибывшим на место происшествия. Саудовский военнослужащий приехал в США для прохождения летной подготовки.

Теги
СШАСаудовская Аравия
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