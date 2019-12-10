Евросоюз и Сербия приступили к переговорам о свободном перемещении капитала

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Евросоюз и Сербия открыли новую главу в переговорах о вступлении этой страны в сообщество, касающуюся свободного перемещения капитала. Такую оценку дала во вторник пресс-служба Совета ЕС.

"Сегодня в Брюсселе состоялось одиннадцатое заседание конференции по присоединению Сербии на уровне министров, посвященное открытию четвертой главы, которая касается свободного перемещения капитала", - говорится в заявлении Совета.

Таким образом, подчеркивается в документе, ЕС и Сербия открыли уже 18 из 35 глав переговорного процесса, две из которых уже временно закрыты.

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз были начаты в январе 2014 года.