Белый дом поддержал согласованный в Конгрессе проект военного бюджета на 2020 год

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Белый дом выступил во вторник в поддержку законопроекта об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который ранее был согласован демократами и республиканцами в Конгрессе.

"NDAA способствует многим приоритетам президента [США] Дональда Трампа <...> Мы надеемся, что Конгресс направит этот законопроект на подпись президенту", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Военный бюджет в размере $738 млрд, что на 3,1% больше, чем годом ранее, был согласован республиканцами и демократами в понедельник. Сенат, контролируемый однопартийцами президента Дональда Трампа, и Палата представителей, где большинство мест принадлежит оппонентам нынешнего главы Белого дома - демократам, - одобрили свои варианты военного бюджета страны еще летом. Но по некоторым пунктам они не совпадали. Законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный законопроект на 3488 страницах. Ожидается, что уже в среду голосование по нему проведет нижняя палата Конгресса, затем до 20 декабря его должны одобрить сенаторы, после чего он ляжет на стол президента.

В соответствии с проектом закона, на базовые нужды Пентагона предполагается выделить $635 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - $71,5 млрд. Еще $31,5 млрд - это средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии Министерства энергетики США, а также на другие оборонные затраты.

Помимо прочего, в законопроект включен ряд пунктов, касающихся противодействия Вашингтона "различным угрозам", к которым законодатели причислили Россию и КНР. Парламентарии также в очередной раз продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, запретили правительству США признавать "поглощение Крыма Российской Федерацией". Кроме того, законодатели обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в целях обеспечения "европейской энергетической безопасности".

На военную помощь Украине, предусматривающую, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить $300 млн, что на $50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.