МИД Украины: на саммите в Париже сделан важный шаг к постоянному перемирию в Донбассе

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что результаты саммита "нормандской четверки" в Париже открывают возможность для мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

"Мы сделали важный шаг в направлении постоянного перемирия, освобождения незаконно задержанных украинцев и возвращения оккупированных областей Украине", - утверждал он в опубликованном во вторник интервью германской медиагруппе Funke. Пристайко считает, что теперь ход за Россией. "Мы должны внимательно следить за тем, как Россия выполнит все обязательства, которые она взяла на себя во время "нормандского саммита", - заявил украинский министр.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились 9 декабря в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. В рамках саммита прошла первая встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону.