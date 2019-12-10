В Женеве пройдет 50-й раунд переговоров по безопасности в Закавказье

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новый раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет в среду в Женеве. Он станет 50-м по счету и по традиции соберет за одним столом переговоров представителей Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии под сопредседательством ЕС, ОБСЕ и ООН. Российскую делегацию во второй раз возглавит заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.

Последний раз такая встреча проходила в октябре. В центре внимания тогда оказалась напряженная ситуация на грузино-югоосетинской границе, вызванная строительством в августе Грузией блокпоста у югоосетинского села Цнелис. Решить эту проблему не удалось, до сих пор она сохраняет свою актуальность. В ноябре, например, сообщалось о стрельбе в этом районе.

В Цхинвале считают действия с грузинской стороны провокацией. Президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов на встрече с сопредседателями дискуссий призвал найти решение этой проблемы.

Уместная площадка

Еще одной темой в повестке консультаций должна стать ситуация вокруг задержанного 9 ноября в Южной Осетии грузинского врача Важи Гаприндашвили. Югоосетинские власти обвиняют его в незаконном пересечении границы, а также заявляют об активном участии Гаприндашвили в событиях августа 2008 года в качестве военного врача.

В Тбилиси эти заявления категорически опровергают и требуют его освобождения. По сообщениям грузинских СМИ, Гаприндашвили был на территории республики, чтобы оказать помощь одному из пациентов. Примечательно, что 2 декабря Совет безопасности Южной Осетии разрешил жителям Лениногорского района, не обладающим ни гражданством республики, ни российским гражданством, выезжать в Грузию через пункт пропуска "Раздахан" для получения неотложной или высокотехнологической медицинской помощи, неоказываемой на территории страны.

Во время визита на прошлой неделе в Москву экс-спикера парламента Грузии, лидера оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе судьба задержанного врача уже затрагивалась. В России считают наиболее уместной площадкой для обсуждения этого вопроса как раз дискуссии в Женеве, а также выражают готовность помочь его решить. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что с учетом гуманитарного характера проблемы Москва будет прилагать усилия по парламентской линии, но подчеркнул, что вопрос находится в компетенции властей Южной Осетии.

Маневры НАТО

Попытки вовлечь Грузию в ряды стран НАТО беспокоят Россию достаточно давно. С учетом того, что полноценный диалог Москвы и Тбилиси был утрачен по инициативе грузинской стороны в 2008 году, женевская площадка, помимо встреч российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе, - это редкая возможность для России озвучить и обсудить свои опасения.

На прошедшем в Лондоне 3-4 декабря саммите стран - членов Североатлантического альянса вновь прозвучали не самые миролюбивые высказывания в адрес России. Тем не менее, в своем выступлении на конференции на полях саммита глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что стремление его страны стать частью организации не направлено против третьих стран, а служит исключительно для укрепления ее обороноспособности. Но Москва не может закрывать глаза на такие настроения у своих границ.

Более того, в апреле - мае 2020 года альянс планирует учения под характерным названием "Защитник Европы". Часть маневров пройдет и в Грузии. Как рассказал заместитель начальника штаба армии США в Европе, бригадный генерал Шон Бернаби, туда предполагается направить десантников для отработки высадки и атаки с воздуха.