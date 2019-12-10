Макрон призвал Иран освободить двух задержанных французов

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон напомнил Ирану о своей просьбе освободить двух французских граждан, задержанных в июне этого года. Соответствующее сообщение он разместил во вторник на своей странице в Twitter.

"По случаю международного Дня прав человека я вспоминаю наших соотечественников Фарибу Адельхах и Ролана Маршаля, задержанных в Иране, и их семьи. Их заключение возмутительно. Они должны быть освобождены без промедления. Я сказал об этом президенту [Ирана Хасану] Роухани, я повторяю это здесь", - написал французский лидер.

Сотрудник парижского Института политических исследований Маршаль и ученый-антрополог, специалист по исламу, являющаяся сотрудницей Центра международных исследований (CERI), Адельхах были задержаны в июне иранскими властями. Соответствующую информацию французского Фонда анализа политических сообществ (Fasapo) подтвердил МИД Франции. Согласно сведениям газеты Le Figaro, Маршаль является специалистом по странам Сахеля и Африканского Рога, он периодически работал на французский новостной телеканал France-24, делая для него репортажи. При этом издание писало, что МИД Ирана почти не реагирует на направляемые ему запросы французских дипломатов относительно задержания Адельхах, считая их вмешательством во внутренние дела исламской республики.