Оппозиция на Украине заявила о "фальсификации" перевода коммюнике "нормандского саммита"

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Офис президента Украины сфальсифицировал в переводе на украинский язык положение коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" про закон об особом статусе Донбасса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"После встречи в Париже 9 декабря лидеры глав государств "нормандской четверки" опубликовали коммюнике, которое является важнейшим документом для урегулирования ситуации в Донбассе, прекращения боевых действий, возвращения Донбасса на Украину", - говорится в тексте. Далее в пресс-службе привели оригинал второго пункта коммюнике на английском языке и его перевод на русский: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в комплексе мер по выполнению минских соглашений от 2015 года, - для обеспечения его действия на постоянной основе".

В переводе на украинский язык, который также цитирует пресс-служба партии, этот пункт трактуется в привязке к обсуждению украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. "В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон, - подчеркивается в сообщении. - Согласно минским соглашениям, все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - отчасти регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины".

По мнению оппозиции, "офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей глав государств", партия требует немедленно исправить его и наказать виновных в фальсификации.

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Еще одним итогом стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.