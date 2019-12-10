{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Оппозиция на Украине заявила о "фальсификации" перевода коммюнике "нормандского саммита"

В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" требуют немедленно исправить ситуацию

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Офис президента Украины сфальсифицировал в переводе на украинский язык положение коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" про закон об особом статусе Донбасса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На эту тему
Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

"После встречи в Париже 9 декабря лидеры глав государств "нормандской четверки" опубликовали коммюнике, которое является важнейшим документом для урегулирования ситуации в Донбассе, прекращения боевых действий, возвращения Донбасса на Украину", - говорится в тексте. Далее в пресс-службе привели оригинал второго пункта коммюнике на английском языке и его перевод на русский: "Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в комплексе мер по выполнению минских соглашений от 2015 года, - для обеспечения его действия на постоянной основе".

В переводе на украинский язык, который также цитирует пресс-служба партии, этот пункт трактуется в привязке к обсуждению украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. "В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот закон, - подчеркивается в сообщении. - Согласно минским соглашениям, все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей - отчасти регулируются законами об амнистии и проведении местных выборов, а также связаны с внесением соответствующих изменений в Конституцию Украины".

По мнению оппозиции, "офис президента сфальсифицировал в переводе коммюнике по итогам встречи в Париже важнейший аспект договоренностей глав государств", партия требует немедленно исправить его и наказать виновных в фальсификации.

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита также призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Еще одним итогом стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
В ОБСЕ назвали саммит "нормандской четверки" вкладом в урегулирование конфликта в Донбассе
Дальнейшие шаги содержат приверженность к прекращению огня, отметил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС