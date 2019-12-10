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Акции протеста во Франции

Во Франции полицейские профсоюзы поддержали забастовку против пенсионной реформы

Поводом для недовольства правоохранителей стали возможные изменения, касающиеся их пенсионных льгот

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие профсоюзные объединения полицейских во Франции призвали сотрудников правоохранительных органов закрывать комиссариаты и отказываться от охраны манифестаций в знак солидарности с забастовкой против пенсионной реформы. Об этом сообщает во вторник газета Le Monde.

По ее данным, речь идет о трех наиболее влиятельных организациях - Unit SGP Police - FO, Alliance Police nationale и UNSA-Police. Они выступили за начало "полного блэкаута", начиная с 11 декабря. Издание напоминает, что некоторые сотрудники уже участвовали в символических акциях во время первой межпрофессиональной забастовки этого месяца, которая состоялась 5 декабря.

Поводом для недовольства правоохранителей стали возможные изменения, касающиеся их пенсионных льгот, связанных с опасным характером их профессии, в том числе возможности ухода со службы, начиная с 52 лет. В ходе пенсионной реформы такое преимущество может стать доступно лишь тем, кто отслужит 27 лет в условиях прямой угрозы для жизни, что при постоянной ротации довольно сложно, указывает газета. Профсоюзы также выступают за пересмотр определения условий опасности для жизни в контексте участившихся угроз в адрес сотрудников полиции, которые те получают в том числе и на дом, по почте.

Массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, которую в тот день поддержали врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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