ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Париже станет важным вкладом в урегулирование конфликта в Донбассе, если будут выполнены его решения. Об этом заявил во вторник председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Казалось бы, да, но нет:

Казалось бы, да, но нет: Киев ведет к заморозке конфликта в Донбассе

"Я очень рад, что дальнейшие шаги содержат приверженность к прекращению огня, разминирование, облегчение обмена пленными, создание новых зон разведения сил вдоль линии соприкосновения и открытие новых пунктов пропуска. Это конкретные меры, за которые выступало председательство Словакии в ОБСЕ с начала этого года", - говорится в заявлении Лайчака.

Председатель ОБСЕ также приветствовал договоренность "нормандской четверки" через четыре месяца провести новую встречу для обсуждения вопросов безопасности и организации местных выборов в Донбассе.