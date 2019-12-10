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В ОБСЕ назвали саммит "нормандской четверки" вкладом в урегулирование конфликта в Донбассе

Дальнейшие шаги содержат приверженность к прекращению огня, отметил председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак

ВЕНА, 11 декабря. /ТАСС/. Саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) в Париже станет важным вкладом в урегулирование конфликта в Донбассе, если будут выполнены его решения. Об этом заявил во вторник председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

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"Я очень рад, что дальнейшие шаги содержат приверженность к прекращению огня, разминирование, облегчение обмена пленными, создание новых зон разведения сил вдоль линии соприкосновения и открытие новых пунктов пропуска. Это конкретные меры, за которые выступало председательство Словакии в ОБСЕ с начала этого года", - говорится в заявлении Лайчака.

Председатель ОБСЕ также приветствовал договоренность "нормандской четверки" через четыре месяца провести новую встречу для обсуждения вопросов безопасности и организации местных выборов в Донбассе.

Теги
УкраинаГерманияСловакияРоссияФранцияКризис на УкраинеЛайчак, МирославСаммит "нормандской четверки" в Париже
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