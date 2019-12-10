Трамп заявил, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией

ТАСС, 11 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил после состоявшейся во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым беседы, что с нетерпением ждет продолжения диалога с Россией в ближайшем будущем.

"Ожидаю с нетерпением продолжения нашего [с РФ] диалога в ближайшем будущем!" - написал он на своей странице в Twitter.

Кроме того, американский лидер добавил, что "провел хорошую встречу с министром иностранных дел [РФ] Сергеем Лавровым и представителями России". По его словам, стороны на переговорах обсудили "много тем, в том числе торговлю, Иран, Северную Корею, ДРСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы".

Переговоры Трампа и Лаврова, проходившие во вторник в Вашингтоне, продлились 45-50 минут.