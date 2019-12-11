Представители России, Ирана и Турции проводят консультации по Сирии в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Представители России, Ирана и Турции проводят трехсторонние консультации на встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к организации переговоров.

"Сейчас проходит трехсторонняя встреча", - сказал он.

Другие участники переговоров также начали второй день переговоров по Сирии в столице Казахстана с консультаций. "Делегация Турции ранее провела встречу с представителями сирийской вооруженной оппозиции", - добавил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о ситуации на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб.

В Нур-Султане 10-11 декабря проходит встреча высокого уровня по Сирии. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Лаврентьев. После 12:00 (09:00 мск) стороны соберутся на пленарное заседание, после чего подведут итоги переговоров.