Глава Минюста США раскритиковал ФБР за слежку за избирательным штабом Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр оспорил ключевые итоги разбирательства генерального инспектора Минюста Майкла Хоровитца, раскритиковав обоснованность слежки Федерального бюро расследований (ФБР) за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году.

"Я считаю, что наш народ три года ставили с ног на голову, основываясь на полной фальшивке, которую раздувала и раскручивала безответственная пресса. Я считаю, что были допущены грубые нарушения закона о наблюдении за иностранной разведкой, и усматриваю примеры непонятных действий, недопустимых в ФБР", - отметил глава Минюста в опубликованном во вторник интервью телекомпании NBC.

Трамп, занявший впоследствии пост президента США, неоднократно критиковал указанный закон, утверждая, что его положения применялись для слежки за его предвыборным штабом. Согласно предыдущей версии закона, американские спецслужбы не имели права вести аналогичную слежку за американцами без постановления суда, однако граждане США могли подпасть под действие программы и оказаться под наблюдением, если они контактировали с иностранцами, находившимися в поле зрения разведки. В начале 2018 года республиканцам в Конгрессе удалось внести в закон поправки, затрудняющие слежку за американцами.

Барр усмотрел злой умысел со стороны ФБР, которое обосновывало продолжение слежки за штабом Трампа так называемым досье бывшего агента британских спецслужб Кристофера Стила с непроверенными компрометирующими сведениями. "Они (ФБР - прим. ТАСС) не просто утаивали от суда, что опираются на совершенный вздор, но и начали подбрасывать [улики], чтобы придать вес докладу Стила", - продолжал глава Минюста, имея в виду специальный американский суд, рассматривающий в закрытом режиме запросы на выдачи ордеров на электронную слежку за предполагаемыми представителями иностранных спецслужб.

"Такое объяснить трудно. Ключевое заключение генерального инспектора, на мой взгляд, состоит в том, что эти странности, неточности и упущения не были объяснены удовлетворительным образом. Я считаю, что это оставляет открытой возможность для вывода об умышленном нарушении [служебных обязанностей]", - резюмировал Барр. Он упрекнул Хоровитца в том, что тот составил свой отчет, удовлетворившись показаниями свидетелей, которые представляли разумное объяснение сомнительным случаям и не противоречили друг другу.

Директор ФБР Кристофер Рей, назначенный на этот пост в августе 2017 года, в письменном заявлении охарактеризовал результаты опубликованного в понедельник расследования Хоровитца как "конструктивную критику". Спецпрокурор США Джон Дарем, ведущий по поручению Барра с мая текущего года собственную проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.

Обвинения американской разведки

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США. Никаких доказательств причастности властей России к предполагаемому вмешательству в ход американских выборов 2016 года администрация США ни разу не предоставила.