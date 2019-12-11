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Кризис в Сирии

Постпред Сирии при ООН прокомментировал идею переноса заседаний Конституционного комитета

Башар Джаафари сообщил, что в настоящее время переносить заседания из Женевы в Дамаск не планируется

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Переноса заседаний сирийского Конституционного комитета в Дамаск в планах нет, встречи продолжатся в Женеве. Об этом заявил журналистам в среду постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Это межсирийский процесс, который продолжится в Женеве. В этой связи ничего не было согласовано, мы продолжим встречи в Женеве", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать возможный перенос заседаний Конституционного комитета в Дамаск.

Ранее в ходе первой сессии сирийского Конституционного комитета в Женеве сопредседатель от правительства Ахмед Кузбари выразил надежду на перенос заседаний Конституционного комитета в Дамаск.

Встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) проходит 10-11 декабря в столице Казахстана. В ней принимают участие делегации стран-гарантов - России, Ирана, Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей в очередном раунде переговоров участвуют высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Теги
СирияКризис в Сирии
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