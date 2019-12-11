Турция готова закрыть для США базу Инджирлик в случае введения санкций из-за С-400

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Турция готова рассмотреть возможность закрытия своей авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих, если США введут санкции из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

"Турция может попросить США вывести своих военных с авиабазы Инджирлик", - приводит его слова газета Sabah.

По словам Чавушоглу, Анкара может также "изменить статус и для базы Куреджик", на которой развернуты элементы европейской системы ПРО.

Альтернативные истребители из РФ

Министр заявил, что Анкара может получить у Москвы самолеты, альтернативные американским истребителям-бомбардировщикам пятого поколения F-35, если США не поставят их республике.

"Если США не удастся нам поставить F-35, то Россия сможет предоставить нам альтернативы [американским самолетам]", - отметил Чавушоглу.