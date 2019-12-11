{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД Китая посоветовал США откликнуться на предложение России и продлить ДСНВ

Официальный представитель ведомства Хуа Чуньин отметила, что Пекин готов участвовать в многосторонних переговорах и "вносить активный вклад в процесс глобального разоружения"

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны откликнуться на предложение РФ и продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), создав условия для глобального стратегического баланса. Такую позицию МИД КНР озвучила в среду официальный представитель ведомства Хуа Чуньин.

"Мы считаем, что США должны откликнуться на призывы России о продлении продлить ДСНВ и поэтапно сокращать свои огромные запасы ядерных вооружений", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, Вашингтону в первую очередь следует выполнять свои обязательства по нераспространению оружия массового поражения, поскольку США входят в число стран с наиболее передовым ядерным арсеналом в мире. "Соединенные Штаты должны создать условия для многосторонних переговоров по данному вопросу. Если американскую сторону действительно беспокоит глобальная стратегическая безопасность, ей следует воздержаться от негативных действий, подрывающих стабильность и приводящих к дисбалансу ситуации во всем мире", - подчеркнула Хуа Чуньин.

Как заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, американский президент Дональд Трамп решительно настроен на сотрудничество с Россией и КНР в области контроля над вооружениями. По словам Лаврова, РФ готова рассмотреть возможность создания многостороннего формата контроля над вооружениями, если Китай откликнется на эту идею.

Отвечая 5 ноября на вопрос ТАСС, американский лидер заверил, что Соединенные Штаты хотели бы заключить с РФ, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желал бы Вашингтон продлить ДСНВ, президент США не дал комментария.

Нераспространение оружия массового поражения

Хуа Чуньин заявила, что китайские власти намерены активно содействовать многосторонним мерам по разоружению и нераспространению оружия массового поражения.

"Я хотела бы подчеркнуть, что Китай будет защищать глобальную систему по нераспространению и сокращению вооружений, содействовать поддержанию мира и стабильности на всей планете", - отметила она.

По словам дипломата, Пекин готов участвовать в многосторонних переговорах по соответствующим вопросам, "вносить активный вклад в процесс глобального разоружения".

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Россия, Иран и Турция отвергли попытки создания самоуправления в Сирии
Страны-гаранты астанинского процесса также осудили атаки Израиля в Сирии и незаконное распределение доходов от продажи нефти в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС