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Brexit

Джонсон считает, что риск формирования "подвешенного парламента" в Британии очень велик

По словам британского премьера, для страны "это означает больше пассивности, нерешительности и паралича"

ТАСС, 11 декабря. Вероятность того, что после выборов в Великобритании будет снова сформирован парламент, в котором ни у одной из партий нет решающего большинства, выглядит очень реальной. Об этом в среду, за день до парламентских выборов в Соединенном Королевстве, заявил премьер-министр страны, лидер Консервативной партии Борис Джонсон.

"Я хочу сказать, что есть реальный риск того, что завтра мы получим очередной "подвешенный парламент", это означает больше пассивности, нерешительности и паралича для страны", - приводит его слова телеканал Sky News.

Избирательные участки на выборах в парламент откроются 12 декабря в 07:00 по местному времени (10:00 мск) и закроются в 22:00 (01:00 мск пятницы). Всю ночь будет идти подсчет голосов, а уже к утру станет окончательно ясно - появится ли у Великобритании в ближайшее время шанс решить для себя ситуацию вокруг Brexit или же британская политика останется заложницей "подвешенного парламента".

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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