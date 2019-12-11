ДНР требует от Киева опубликовать точный текст коммюнике нормандского саммита

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" в Париже не могут быть реализованы, пока Украина не опубликует правильный текст итогового коммюнике саммита.

"Власти Киева дошли до крайней степени вранья. На сайте президента Украины опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита "нормандской четверки", - говорится в его заявлении, которое цитирует Донецкое агентство новостей. - Стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Так и написано в итоговом документе".

"Украинцы, - продолжал он, - опубликовали слова "все правовые аспекты Закона об особом статусе". Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в Конституцию. Именно на таких условиях была подписана "формула Штайнмайера".

"Мы выражаем свое возмущение этим актом государственного вранья со стороны Киева. Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки", без искажений и несогласованных вставок", - подчеркивается в заявление главы ДНР.