МИД Китая сравнил Помпео с "голым королем" за его критику политики Пекина в Синьцзяне

ПЕКИН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео похож на чересчур самодовольного главного персонажа из сказки "Новый наряд короля" и не имеет никакой компетенции критиковать политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР, северо-запад КНР). Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мне его заявления напоминают о [персонаже] из сказки Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875) "Новый наряд короля", - отметила она на регулярном брифинге. - Человек абсолютно без одежды считает сногсшибательным [свой наряд]. У США нет никакой компетенции обсуждать вопросы [защиты] прав человека и добродетели в Китае".

По словам дипломата, за последние 70 лет Пекин "добился великих успехов" в соответствующих вопросах. Она напомнила, что власти КНР сделали гигантский рывок в борьбе с бедностью и обеспечению внутриполитической стабильности, в том числе при решении национального вопроса. "Надеюсь, американская сторона все-таки сможет признать этот факт", - подытожила Хуа Чуньин.

Во вторник Помпео в очередной раз выступил с критикой "недемократических мер" центральных властей КНР, якобы ущемляющих религиозные и гражданские свободы малых меньшинств СУАР. Данный район населен уйгурами - национальным меньшинством, исповедующим ислам. Вашингтон периодически подчеркивает, что правительство Китая осуществляет в этом регионе политику, которая не принимает во внимание "общечеловеческие ценности".