Россия, Иран и Турция отвергли попытки создания самоуправления в Сирии

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Страны-гаранты астанинского процесса Россия, Турция и Иран отвергли инициативы создания самоуправления в Сирии под видом борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении по итогам международной встречи по Сирии в Нур-Султане.

"Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - зачитал итоговое заявление первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

Страны-гаранты также подтвердили свою "неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", а также целям и принципам Устава ООН, и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.

Атаки Израиля в Сирии

Россия, Иран и Турция осуждают атаки Израиля в Сирии, нарушающие международное право и угрожающие безопасности в регионе.

"Осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе", - следует из заявления.

Незаконное присвоение доходов от продажи нефти

Страны-гаранты астанинского процесса выразили неприятие незаконного распределения доходов от продажи нефти в Сирии.

"Выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - зачитал итоговое заявление первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Шахрат Нурышев.

Защита гражданского населения в Идлибе

Россия, Иран и Турция согласились предпринять конкретные меры для защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб.

"Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи идлибской зоны деэскалации", - следует из заявления.