Спецпосланник ООН: говорить о сроках завершения работы Конституционного комитета рано

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен считает, что пока рано строить предположения о том, будет ли работа Конституционного комитета завершена к парламентским выборам 2020 года или президентским 2021 года.

"Выборы, о которых Вы говорите, проходят в соответствии с графиком, предусмотренным конституцией 2012 года, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - На данный момент, мой приоритет - достичь консенсуса по повестке с двумя сопредседателями, в соответствии с процедурными нормами комитета, и содействовать проведению следующей встречи Конституционного комитета. Пока слишком рано спекулировать, когда работа Конституционного комитета будет завершена".

Ранее на определении четких сроков работы Конституционного комитета настаивала оппозиция. Ее представители предлагали установить срок в полгода, чтобы следующие парламентские выборы провести уже под эгидой ООН по новому основному закону. Правительство выступило против установки сроков.

Если новая конституция не будет готова в ближайшие месяцы, Дамаск сможет провести парламентские и президентские выборы по действующей конституции или отложить их на неопределенный срок, до завершения работы комитета.