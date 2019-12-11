Единственной правкой к закону об особом статусе Донбасса будет продление на год

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Проект изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предполагает только его продление на 2020 год. Соответствующий текст документа появился в среду на сайте Верховной рада.

"Законопроект продлевает на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей один закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в среду депутат от фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире украинского телеканала "Наш" сообщила, что Верховная рада на ближайшем заседании рассмотрит продление на год закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.