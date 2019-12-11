{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Израиля одобрил в предварительном чтении закон о самороспуске и выборах 2 марта

По данным радио Kan, парламент должен принять законопроект в трех чтениях до 24:00 11 декабря в случае, если так и не будет создано правительство по итогам выборов 17 сентября

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Кнессет (парламент Израиля) утвердил в среду в предварительном чтении законопроект о самороспуске и проведении уже вторых в стране повторных выборов 2 марта 2020 года. Об этом сообщила израильская государственная радиостанция Kan.

По ее данным, предложенный депутатами от партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганца законопроект должен быть принят парламентом в трех чтениях до 24:00 11 декабря в случае, если так и не будет создано правительство по итогам выборов 17 сентября. 11 декабря - последний день из трехнедельного срока, отведенного всему составу Кнессета на последнюю попытку сформировать коалицию после того, как Нетаньяху и Ганц по очереди не смогли сформировать кабмин за отведенные каждому из них 28 дней.

По данным радиостанции, организационная комиссия Кнессета утвердила в среду специальную ускоренную процедуру утверждения этого законопроекта, которая позволяет парламенту принять его во всех четырех чтениях - от предварительного до третьего, окончательного, - за один день. Как ожидается, голосование по третьему чтению закона о самороспуске парламента и назначении новых выборов состоится в последние минуты дня в среду (около 01:00 мск четверга), сообщает газета The Times of Israel.

"Ликуд" и "Кахоль-Лаван" еще 9 декабря договорились о том, что в случае роспуска Кнессета вторые повторные и третьи за 12 месяцев выборы пройдут в Израиле 2 марта 2020 года, что открыло путь для выдвижения законопроекта о самороспуске Кнессета. После первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху не смог в отведенный ему срок сформировать правительство, после чего партия премьера в последние минуты провела закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и о проведении первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.

Теги
ИзраильНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
В ДНР настаивают на публикации Киевом точного текста парижского коммюнике на всех языках
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС