Суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы Светлану Савченко

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко. Об этом сообщила в среду так называемая прокуратура Автономной республики Крым.

"Заочным приговором Святошинского районного суда города Киева к 14 годам лишения свободы приговорен бывший депутат Верховной Рады АР Крым VI созыва Савченко Светлану Борисовну за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Согласно приговору суда, госизменой считается участие Савченко в заседании бывшей Верховной рады Автономной республики Крым, на котором было принято постановление "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым", что "в дальнейшем привело к оккупации полуострова Крым".

Кроме того, указано в приговоре, Светлана Савченко "приняла участие во внеочередном заседании незаконно созданного органа "Государственный Совет Республики Крым", чем обеспечила функционирование указанного незаконно созданного органа, и своим голосованием на заседании, на котором принята <....> "Конституция Республики Крым", согласно которой Республика Крым стала неотъемлемой частью территории Российской Федерации"

Светлана Савченко в настоящее время является депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия", избиралась по 21-ому Евпаторийскому одномандатному избирательному округу Республики Крым.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.