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Глава Евросовета позвонил Зеленскому перед саммитом ЕС, где рассмотрят продление санкций

Шарль Мишель заверил президента Украины, что ЕС "продолжит поддерживать украинский путь реформ, суверенитет, независимость и территориальную целостность"

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом глав государств и правительств Евросоюза 12 - 13 декабря в Брюсселе, на повестке дня которого стоит вопрос о плановом продлении санкций против России. Об этом Мишель написал в Twitter​​ в среду.

"В преддверии завтрашнего заседания Европейского совета (саммита ЕС) я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. ЕС продолжит поддерживать украинский путь реформ, суверенитет, независимость и территориальную целостность", - написал Мишель.

Согласно повестке дня саммита, участники нормандского формата - канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон проинформируют участников встречи о ходе выполнения минских соглашений. На основании их брифинга саммит примет решение о продлении экономических секторальных санкций против РФ на шесть месяцев - с 31 января 2020 года до 31 июля 2020 года. Санкции могут быть продлены в неизменном виде либо несколько смягчены, учитывая последние дипломатические усилия.

Теги
УкраинаРоссияМишель, ШарльЗеленский, Владимир Александрович
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