Саммит ЕС примет политическое решение о продлении на полгода санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12-13 декабря примут политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе представитель ЕС.

"Как вы знаете, санкции против России привязаны к реализации минских соглашений. Ожидается, что саммит согласует продление ограничительных мер еще на полгода", - сказал он.

Тема санкций будет затронута в рамках обсуждения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине после проведения нормандского саммита 9 декабря в Париже, подчеркнул представитель ЕС. "Канцлер [ФРГ Ангела] Меркель и президент [Франции Эмманюэль] Макрон проинформируют лидеров о ходе реализации минских соглашений после саммита в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже", - сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, лидеры обсудят отношения с Россией. "Как ожидается, главы государств и правительств обсудят отношения между ЕС и Россией", - отметил он.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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