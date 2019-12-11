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Глава МИД Венгрии 13 декабря встретится с Рогозиным и Шуваловым

С другими российскими представителями у Петера Сийярто встреч не запланировано, отметили в посольстве Венгрии в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 13 декабря посетит Москву, запланированы его встречи с главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым. Об этом ТАСС сообщили в среду в посольстве Венгрии в Москве.

"В пятницу в Москву приезжает Петер Сийярто", - информировали в диппредставительстве. "Министр встретится с Рогозиным и Шуваловым. На встрече с Рогозиным будет обсуждаться сотрудничество в космической сфере", - отметили в посольстве, уточнив, что с другими российскими представителями у Сийярто встреч не запланировано.

"Утром министр будет участвовать в церемонии открытия партнерского офиса Венгерского агентства по развитию экспорта - OOO "ТД Венрус Трейд", - добавили в дипмиссии.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияВенгрия
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