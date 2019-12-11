Пушков: Киев хотел обмануть Донбасс и партнеров по "четверке", но ничего не вышло

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украинские власти попробовали обмануть партнеров по "нормандской четверке" и Донбасс, но у них ничего не вышло. Об этом в среду заявил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя факт публикации на сайте президента Украины намеренно искаженного итогового текста саммита "нормандской четверки".

"На саммите Украину склонили к тому, что Киеву придется обсуждать с Донбассом все правовые аспекты особого статуса и зафиксировали это в итоговом документе, - пояснил Пушков. - Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты Закона об особом статусе", тем самым сократив понятие "особого статуса" до одного закона".

Это, по словам сенатора, "должен быть целый комплекс законов и соглашений, в том числе и поправки в конституцию [Украины], именно на таких условиях была подписана "формула Штайнмайера".

"После того, как глава Донецкой народной республики Денис Пушилин пригрозил приостановкой выполнения решений саммита, Украина вернула текст к изначальному смыслу", - заключил Пушков.