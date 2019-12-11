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Пушков: Киев хотел обмануть Донбасс и партнеров по "четверке", но ничего не вышло

Так он прокомментировал факт публикации на сайте президента Украины намеренно искаженного итогового текста саммита "нормандской четверки"
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Украинские власти попробовали обмануть партнеров по "нормандской четверке" и Донбасс, но у них ничего не вышло. Об этом в среду заявил ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя факт публикации на сайте президента Украины намеренно искаженного итогового текста саммита "нормандской четверки".

"На саммите Украину склонили к тому, что Киеву придется обсуждать с Донбассом все правовые аспекты особого статуса и зафиксировали это в итоговом документе, - пояснил Пушков. - Украинцы опубликовали слова "все правовые аспекты Закона об особом статусе", тем самым сократив понятие "особого статуса" до одного закона".

Это, по словам сенатора, "должен быть целый комплекс законов и соглашений, в том числе и поправки в конституцию [Украины], именно на таких условиях была подписана "формула Штайнмайера".

"После того, как глава Донецкой народной республики Денис Пушилин пригрозил приостановкой выполнения решений саммита, Украина вернула текст к изначальному смыслу", - заключил Пушков.

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Украина
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