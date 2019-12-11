Кабмину ФРГ "неизвестно о запросах об экстрадиции" убитого в Берлине гражданина Грузии

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительству ФРГ неизвестно о запросах российской стороны об экстрадиции гражданина Грузии, убитого в августе в Берлине. Об этом сообщил в среду на брифинге представитель Минюста ФРГ.

"Правительству неизвестно о каком-либо запросе со стороны России об экстрадиции", - сказал он.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген также ранее заявил, что "о запросах о выдаче в отношении убитого со стороны России германским органам ничего не известно".

Сотрудничество с Москвой

Германия на разных уровнях сообщила российской стороне о своих ожиданиях относительно сотрудничества Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я не хочу спекулировать о дальнейшем развитии ситуации. Мы ясно сообщили о наших ожиданиях на разных уровнях и намерены сейчас посмотреть, приведет ли это к кооперации со стороны России", - сказал он.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандской четверки" президент РФ Владимир Путин сообщил, что убитый являлся одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске.

40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, 49-летнего гражданина России.

Саммит ЕС

Правительство ФРГ ожидает, что на открывающемся в четверг саммите ЕС будет обсуждаться в том числе тема громкого убийства гражданина Грузии в Берлине. Об этом сообщил в среду журналистам источник в германском кабмине.

"Я исхожу из того, что это будет упоминаться. Среди партнеров есть определенный интерес к этой теме", - отметили в кабмине.

"Я думаю, можно сказать, что инциденты нельзя сравнивать", - подчеркнули в правительстве ФРГ, отвечая на вопрос, намерена ли Германия просить партнеров по ЕС о поддержке, как это сделала Великобритания после отравления Скрипалей. "Я в любом случае не думаю, что мы будем просить о европейской поддержке", - отметил источник.