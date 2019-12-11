Суду ЕС рекомендовано не рассматривать иск Словении против Хорватии по пограничному спору

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Рассмотрение иска Словении против Хорватии, в котором Загреб обвиняется в нарушении норм европейского законодательства из-за неисполнения решения международного арбитража по территориальному спору между странами, не входит в юрисдикцию суда ЕС. Об этом говорится в заключении генерального адвоката суда Европейского союза Прийта Пикамяэ, опубликованном в среду на официальном сайте учреждения.

"Нарушения законодательства ЕС, в которых Словения обвиняет Хорватию, связаны с вопросом определения границы между этими двумя государствами, что является предметом международного права. Делимитация национальной территории не входит в сферу компетенции Евросоюза или, следовательно, суда", - говорится в документе.

Решение генерального адвоката носит рекомендательный характер. Точные сроки рассмотрения жалобы, направленной Словенией в суд ЕС в июне 2018 года, пока не сообщаются.

Спор вокруг разделения Пиранского залива ведется между Любляной и Загребом с момента провозглашения их независимости в 1991 году. В 2015 году стало известно, что Словения якобы незаконно лоббировала свои интересы в международном арбитраже, в связи с чем Хорватия вышла из процесса и отказывается признавать его результаты. 29 июня 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге вынес в словенскую пользу решение по территориальному спору о морской границе. После истечения 29 декабря 2017 года шестимесячного срока, не позднее которого вердикт суда должны были начать исполнять обе страны, в Любляне заявили об одностороннем исполнении арбитражного решения.