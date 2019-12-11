Экс-премьер Финляндии Ринне стал первым вице-спикером парламента

ХЕЛЬСИНКИ, 11 декабря. /ТАСС/. Парламент Финляндии избрал свои первым вице-спикером экс-премьера Финляндии, лидера правящей Социал-демократической партии (СДП) Антти Ринне. Об этом сообщила в среду пресс-служба парламента.

"Парламент избрал бакалавра юридических наук Антти Ринне первым вице-спикером", - говорится в сообщении. Спикером парламента является Матти Ванханен из партии правящей коалиции "Финляндский центр".

Во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новый состав правительства под руководством премьер-министра Санны Марин. 17 декабря в парламенте состоится голосование по вотуму доверия правительству.

3 декабря лидер СДП Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту прошение об отставке правительства, которое было принято. В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", Союза "зеленых", "Левого союза" и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства, которым будет руководить первый зампред СДП 34-летняя Марин.