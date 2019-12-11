Спецслужба Молдавии сообщила о наличии у Плахотнюка паспорта на имя Владислава Новака

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии направили в Великобританию, Румынию и США запросы об установлении местонахождения обвиняемого в отмывании денег олигарха Владимира Плахотнюка, у которого могут быть документы на имя Владислава Новака. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии.

"Для установления местонахождения обвиняемого были направлены запросы в посольства Великобритании и США. НЦБК уведомил полицию, посольства Румынии, США и Великобритании о том, что у обвиняемого есть еще одно удостоверение личности, выданное на имя Владислава Новака", - говорится в сообщении.

Ускорить поиск Плахотнюка потребовал президент Молдавии Игорь Додон, который обратил внимание, что просьба об объявлении олигарха в международный розыск была направлена в Интерпол еще 18 октября, однако официального ответа республика не получила. Глава республики попросил направить двусторонние запросы в страны, где, по данным СМИ, видели олигарха.

Плахотнюк покинул Молдавию в июне, когда новое парламентское большинство сформировали поддерживающая президента страны Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Они объединились с целью отстранения Демпартии, которую обвинили в коррупции и узурпации власти. В отношении Плахотнюка были возбуждены уголовные дела.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. Также, по данным МВД России, полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы страны более 37 млрд рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.