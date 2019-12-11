Помпео полагает, что Лавров не точно передал содержание бесед с ним и Трампом

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в среду утверждал, что глава МИД РФ Сергей Лавров не точно передал содержание бесед с ним и американским президентом Дональдом Трампом, которые прошли во вторник в американской столице.

Шефа американской дипломатии, который отвечал на вопросы журналистов в Госдепартаменте, попросили прокомментировать слова Лаврова о том, что он не обсуждал тему приписываемого РФ вмешательства в американские выборы на встрече с Трампом, при этом Белый дом опубликовал заявление, в котором говорилось обратное.

"Что касается [обсуждения] российского вмешательства, то это происходит на каждой моей встрече [с Лавровым]. Я оставляю за Белым домом предоставление подробностей о беседе. <...> Заявление министра Лаврова не точно отражает мои воспоминания о встрече. Не будем заблуждаться, президент Трамп дал ясно понять, что во время встречи с министром иностранных дел Лавровым и его командой из России заявил, что считает недопустимым вмешательство [России] в наши выборы. То же самое я говорил ранее [в этот же день] министру иностранных дел Лаврову", - утверждал госсекретарь.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер, которого назначили для этого на пост спецпрокурора. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США. Никаких доказательств причастности властей России к предполагаемому вмешательству в ход американских выборов 2016 года администрация США ни разу не предоставила.