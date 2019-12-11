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Кризис на Украине

Глава партии "Слуга народа": разработка нового закона о статусе Донбасса займет до года

Александр Корниенко уточнил, что это будет новый закон, "он будет согласован со всеми сторонами"

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Разработка и принятие Верховной радой нового закона об особом статусе Донбасса может занять до года. Об этом в среду заявил журналистам глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это может быть и больше чем полгода, но за год точно, думаю, мы справимся", - сообщил он. Корниенко уточнил, что это будет новый закон, "и он будет согласован со всеми сторонами". При этом он не назвал, с какими именно.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам "нормандского саммита" в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса. Депутат от фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук в среду сообщила, что Верховная рада в четверг рассмотрит продление на год закона об особом статусе.

Согласно минским соглашениям на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям. Более того, действие самого закона ограничено одним годом.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года и будет действовать до 31 декабря 2019 года.

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