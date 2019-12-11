Оппозиция в Грузии грозится устроить президенту импичмент из-за ее высказываний про армию

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Грузинская оппозиционная партия Единое национальное движение (ЕНД) требует, чтобы президент Саломе Зурабишвили ушла в отставку после ее высказываний о том, что у страны нет армии. В противном случае депутаты запустят процедуру импичмента, заявил в среду член ЕНД, экс-министр обороны Георгий Барамидзе.

"Мы требуем, чтобы она [Зурабишвили] немедленно ушла в отставку. В противном случае Единое национальное движение как парламентская партия начнет консультации с другими фракциями и независимыми депутатами в парламенте, чтобы запустить процедуру по смещению Саломе Зурабишвили с поста путем импичмента", - сказал Барамидзе на брифинге.

К импичменту правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" призвал член политсовета оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Анзор Бицадзе. "Если парламентариев хоть немного волнует что-либо в этой стране кроме своих мандатов, они должны срочно запустить процедуру импичмента Саломе Зурабишвили. Такое оскорбление нашей армии не наносили ни враг, ни доброжелатель", - говорится в заявлении Бицадзе.

Еще одним оппозиционным лидером, который считает, что президенту необходимо объявить импичмент, является основатель парии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе. "Заявление Саломе Зурабишвили не является глупой оговоркой. Это целенаправленная борьба с национальными интересами Грузии, в авангарде которой стоит правительство [Бидзины] Иванишвили (глава правящей партии - прим. ТАСС). Сейчас делаются заявления, что они (представители власти - прим. ТАСС) отмежевываются от ее высказываний. Если вы отмежевываетесь, начните тогда процедуру импичмента", - сказал Вашадзе на брифинге, обращаясь к властям страны.

Зурабишвили во вторник на мероприятии, посвященном защите грузинского языка и культуры, заявила, что у Грузии нет и не будет оружия и армии, а также развитой экономики, чтобы завоевать хотя бы один регион. По ее словам, главное оружие страны - наука и культура. Эти высказывания главы государства вызвали ажиотаж в грузинском обществе. Жесткой критике президента подвергли министр обороны Ираклий Гарибашвили и представители оппозиции.