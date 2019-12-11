WSJ: спортсмены сталкиваются с проблемами при запросах на вид на жительство в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Спортсмены и тренеры сталкиваются с проблемами при обращении за разрешением на работу или проживание в США в результате проводимого администрацией президента Дональда Трампа курса на ужесточение иммиграционного законодательства. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, отметившая, что за последние три года им стало гораздо труднее получать "грин-карты" - виды на жительство в США - в категории "лиц, обладающих выдающимися способностями".

Уровень одобрения индивидуальных запросов на предоставление вида на жительство в этой категории, которой пользуются, в частности, профессиональные спортсмены, по данным газеты, снизился с 82,1% в 2016 году до 56,3% в 2019 году. Для получения американских виз категории "О" и "Р", которые дают возможность спортсменам находиться на территории США, число требований к заявителям о предоставлении дополнительной информации выросло по сравнению с 2016 годом на 20%. Кроме того, как отметила газета, спортсмены сталкиваются с проблемами при объяснении иммиграционным властям, каким образом они соответствуют критериям для определения лиц с выдающимися способностями.

Представитель Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Мэтью Бурк в интервью The Wall Street Journal пояснил, что обязанность предоставлять такие доказательства лежит на заявителях. "Именно те, кто подает документы, а не правительственные ведомства, должны продемонстрировать, что они соответствуют всем требованиям законодательства", - подчеркнул он, добавив при этом, что условия для получения вида на жительство "очень жесткие".