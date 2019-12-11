{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

WSJ: спортсмены сталкиваются с проблемами при запросах на вид на жительство в США

Это связано с ужесточением иммиграционного законодательства, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Спортсмены и тренеры сталкиваются с проблемами при обращении за разрешением на работу или проживание в США в результате проводимого администрацией президента Дональда Трампа курса на ужесточение иммиграционного законодательства. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, отметившая, что за последние три года им стало гораздо труднее получать "грин-карты" - виды на жительство в США - в категории "лиц, обладающих выдающимися способностями".

Уровень одобрения индивидуальных запросов на предоставление вида на жительство в этой категории, которой пользуются, в частности, профессиональные спортсмены, по данным газеты, снизился с 82,1% в 2016 году до 56,3% в 2019 году. Для получения американских виз категории "О" и "Р", которые дают возможность спортсменам находиться на территории США, число требований к заявителям о предоставлении дополнительной информации выросло по сравнению с 2016 годом на 20%. Кроме того, как отметила газета, спортсмены сталкиваются с проблемами при объяснении иммиграционным властям, каким образом они соответствуют критериям для определения лиц с выдающимися способностями.

Представитель Иммиграционно-таможенной службы при Министерстве внутренней безопасности США Мэтью Бурк в интервью The Wall Street Journal пояснил, что обязанность предоставлять такие доказательства лежит на заявителях. "Именно те, кто подает документы, а не правительственные ведомства, должны продемонстрировать, что они соответствуют всем требованиям законодательства", - подчеркнул он, добавив при этом, что условия для получения вида на жительство "очень жесткие".

Теги
США
Реклама на ТАСС
Глава Пентагона утверждает, что Россия расширила свое военное присутствие в Сирии
Марк Эспер отметил, что США это практически не беспокоит
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС